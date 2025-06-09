Шквалистый ветер, гроза и ливень обрушатся на Москву 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ливень с грозой, сопровождающийся шквалистым ветром с порывами до 17 метров в секунду, ожидаются в Москве до 21:00 понедельника, 9 июня. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в некоторых районах города может также выпасть град. В связи с этим водителям рекомендуют быть осторожными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Пешеходов призывают избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций на улице, а также не оставлять детей без присмотра.

В ведомстве напомнили, что в случае необходимости горожане могут обращаться по номерам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Столбики термометров 9 июня покажут от 28 до 30 градусов в Москве, по области – от 25 до 30 градусов. Атмосферное давление остановится на отметке в 743 миллиметра ртутного столба.

При этом во вторник, 10 июня, температура воздуха может вырасти до 30–32 градусов, в связи с чем в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за неблагоприятных погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На постоянном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

