09 июня, 06:12Общество
Гроза с градом ожидается в Москве 9 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и град ожидаются в Москве 9 июня, передает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.
Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до отметки в 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреться до 30–32 градусов.