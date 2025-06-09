Гроза с градом ожидается в Москве 9 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и град ожидаются в Москве 9 июня, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до отметки в 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреться до 30–32 градусов.