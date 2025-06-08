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08 июня, 11:04

Общество

Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде 8 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза, град, дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 8 июня. Непогода сохранится до конца дня, предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

В Москве также объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Столичный воздух разогреется примерно до 30 градусов 8 июня

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