Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде 8 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза, град, дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 8 июня. Непогода сохранится до конца дня, предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

В Москве также объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.