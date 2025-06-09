Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Период предупреждения сохранится до 21:00 понедельника, 9 июня. В Московской области до 23:00 действует оранжевый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса, а в Наро-Фоминском округе – чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

По прогнозам синоптиков, в Москве до конца дня, кроме грозы, ожидаются сильный дождь, ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду и не исключен град, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отметили в сообщении.

В свою очередь, ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что к 09:00 воздух в Москве прогрелся до 20–22 градусов. Если небо прояснится, то температура в городе может подняться до 25–28 градусов к 12:00.

"А затем вновь начнется дождь <...>. Копилка июньских дождей пополнится еще на 3–12 миллиметров, а местами и на 20 миллиметров", – предупредила она в своем телеграм-канале.

По расчетам эксперта, к 21:00 наиболее сильные дожди пройдут в ТиНАО и на юге Подмосковья. Она добавила, что до конца рабочей недели существенных осадков больше не ожидается.

Ранее из-за непогоды Центр организации дорожного движения призвал горожан пользоваться метро. Автомобилистов призывали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковаться возле шатких конструкций. В столичном управлении МЧС советовали пешеходам также избегать неустойчивых конструкций и не оставлять детей без присмотра.

