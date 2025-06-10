Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильные дожди накроют Московский регион 13 и 14 июня. Об этом предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозу эксперта, дожди начнутся 12 июня, а закончатся только во второй половине 15-го числа. Также метеоролог ожидает понижения температуры воздуха в регионе в течение всей недели.

"Сегодня (10 июня. – Прим. ред.) в столичном регионе температура еще будет находиться в пределах +21–26 градусов", – отметил специалист.

В среду, 11 июня, столбики термометров в столице покажут 20–22 градуса. Такой же прогноз ожидается и 12 июня. При этом в Подмосковье температура будет варьироваться между 18 и 23 градусами.

Однако уже в последние три дня недели Ильин прогнозирует падение температуры в области до 14–19 градусов, местами – от 13 до 15.

Снижение будет наблюдаться и в атмосферном давлении. За текущую неделю оно опустится с нынешних 748–750 миллиметров ртутного столба до показателей в 740 в воскресенье, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве 10 июня температура воздуха прогреется до 21 градуса. Ветер будет дуть западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.