До 21 градуса тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 19 до 21 градуса тепла прогнозируется в Москве во вторник, 10 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер – западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал похолодание в Москве. По его словам, к выходным температура воздуха составит до плюс 17 градусов.

Также главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев предупредил, что в грозу следует использовать дождевик вместо зонта, поскольку металлические элементы последнего могут притянуть молнию