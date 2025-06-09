Около 30 тыс москвичей старшего возраста записались на курс по улучшению памяти и внимания

Около 30 тысяч жителей Москвы старшего возраста уже записались на программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах московского долголетия.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, курс был запущен два месяца назад. За это время занятия позволили участникам улучшить память, внимание и мышление на 30%. Перед стартом курса каждый прошел тестирование и мог наблюдать за своим прогрессом в динамике.

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