Терапевт Пивоварова: при мигрени нужно оградиться от звуков и источников света

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Во время приступа мигрени нужно оградиться от всех звуков и изолироваться от источников яркого света, так как они могут усугубить состояние. Об этом News.ru заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

По словам врача, приступ может длиться до двух суток и сопровождаться тошнотой, светобоязнью и кратковременными неврологическими нарушениями. Для снижения интенсивности проявления болевого синдрома Пивоварова посоветовала прилечь и туго обвязать голову сухим полотенцем.

Мигрень может передаваться по наследству и чаще всего встречается у женщин, отметила ранее врач-невролог Полина Лепилова. К факторам, которые могут провоцировать приступ, относятся стресс, усталость, изменения погоды, недостаток сна, гормональные колебания и питание.

В частности, головную боль могут спровоцировать пиво, красное вино, кофе, темный шоколад, твердые сорта сыра, цитрусовые, орехи и фастфуд, перечислила специалист.