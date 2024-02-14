Невролог назвал неожиданные причины головной боли

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Головная боль может появиться из-за образовавшейся в мозге опухоли. Новообразование способно задеть структуры органа, которые отвечают за активацию рвотного позыва, сообщает сайт "Доктор 24" со ссылкой на врача-невролога Рината Богданова.

Как рассказал эксперт, в полости черепа есть жидкость, в которой плавает орган. У него нет болевых рецепторов, уточнил врач.

"Когда человек чем-то занимается и вдруг наклоняется или поворачивает голову, в этот момент может начаться непроизвольная интенсивная рвота или позывы к ней. Если такое повторяется несколько раз, то это сигнализирует о плавающей или фиксированной на ножке опухоли", – отметил Богданов.

При наличии сильной боли он порекомендовал обращаться к нейровизуализации и провести магнитно-резонансную томографию.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что неочевидными признаками злокачественной раковой опухоли являются проблемы со зрением и головные боли. Он уточнил, что злокачественные опухоли не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на ранних стадиях. Признаком развития рака может быть в том числе головокружение, добавил эксперт.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что долгая икота, которая продолжается даже месяцами, может быть признаком рака или аневризмы. Если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это свидетельствует о нечтом серьезном, предупредил он.

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