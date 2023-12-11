Россиянам рассказали о неочевидных симптомах опухоли головного мозга

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Неочевидными признаками злокачественной раковой опухоли являются проблемы со зрением и головные боли. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

Он уточнил, что злокачественные опухоли не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на ранних стадиях. Признаком развития рака может быть в том числе головокружение, пояснил эксперт.

"При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса. У человека могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. В целом он будет чаще уставать и изматываться даже при минимальных нагрузках", – заявил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что долгая икота, которая продолжается даже месяцами, может быть признаком рака или аневризмы. Если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это свидетельствует о нечто серьезном, предупредил он.

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