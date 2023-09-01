Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует икота

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Длительная икота может указывать на онкологические и гастроэнтерологические проблемы, а также на аневризму аорты. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Обычно икота появляется при стрессе, питании всухомятку и злоупотреблении алкоголем. Как правило, она проходит сама по себе достаточно быстро. Если же симптом длится долго, это должно вызывать беспокойство и быть поводом для обращения к врачу.





Алексей Хухрев врач-терапевт Чтобы понять причину длительной икоты, надо рассматривать все, что может ее как-то порождать. Например, это может быть онкологическое заболевание с метастазами в область диафрагмального нерва.

"Также длительную икоту может провоцировать аневризма аорты и заболевания желудка", – добавил терапевт.

Ранее россиянам рассказали, о каких недугах иногда сигнализирует частая зевота. Например, речь может идти о синдроме обструктивного апноэ, из-за которого во сне у человека на некоторое время прекращается дыхание. В результате он не высыпается и часто зевает днем. Кроме того, такой симптом может появиться перед инсультом, сопровождаясь нарушением речи и асимметрией лица.

