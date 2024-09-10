Невролог Лепилова: мигрень может передаваться по наследству

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Мигрень может передаваться по наследству и чаще встречается у женщин. К факторам, которые могут спровоцировать приступ мигрени, относятся стресс, усталость, изменения погоды, недостаток ночного сна, гормональные колебания, а также некоторые продукты питания и напитки, рассказала врач-невролог Полина Лепилова в беседе с RT.

Эксперт выделила несколько продуктов, которые могут спровоцировать появление головных болей: красное вино, пиво, кофе, темный шоколад, твердые сорта сыра, цитрусовые, орехи, фастфуд.

Условно врачи делят мигрени на несколько фаз. Первая – продромальная – наступает за 4–48 часов до головной боли. Следующая фаза – "болевая" – может длиться от 4 до 72 часов. После завершения приступа у человека может быть слабость, сонливость, тяжесть в голове, диарея, а иногда эмоциональные либо когнитивные нарушения.

Для диагностики мигрени обычно достаточно симптомов, но в некоторых случаях врачи могут назначить МРТ головного мозга, подчеркнула Лепилова.

"Для купирования приступов мигрени по показаниям пациенту могут назначить нестероидные противовоспалительные средства либо триптаны, а при наличии тошноты или рвоты – противорвотные средства", – рассказала эксперт.

Врач дала рекомендации, как бороться с частыми приступами головной боли. Необходимо научиться техникам, которые помогут справляться со стрессом, регулярно заниматься аэробной физической нагрузкой, бегом или плаванием и исключить употребление алкоголя. Также важно сбалансированно питаться и нормализовать режим сна.

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