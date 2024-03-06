Стоматолог рассказала, как связаны проблемы с зубами и головная боль

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При нарушениях в работе зубочелюстной системы может возникать головная боль. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова.

"Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле", – сказала Мартынова.

По ее словам, в таких случаях сильная головная боль и мигрень без причины связаны с раздражением нервов или повреждением тройничного нерва, который отвечает за движения лицевых мышц, ощущения и обеспечение зубов связью с центральной нервной системой.

К неправильному давлению между зубами и мышечному спазму могут приводить повороты зубов, их скученность, отсутствие противоположного зуба, уточнила специалист. По информации Мартыновой, это может привести даже к изменению положения нижней челюсти, что сопровождается трещинами на зубах и дефектами эмали.

На проблему с неправильным прикусом могут также указывать скрежетание зубами, боли и щелчки при открывании рта, уточнила она. Другими причинами головных болей могут служить неправильное положение восьмых зубов (зубы мудрости), множественный кариес, пульпит и периодонтит и хронический пародонтит.

Ранее Мартынова рассказывала, что кариес может не только разрушать зубы, но и влиять на состояние других органов. Если его не лечить, то кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Позднее это может вызывать гайморит и остеомиелит, предупреждала она.

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