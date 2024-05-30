Газопровод низкого давления модернизировали в Щукине

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали порядка двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в московском Щукине. Об этом сообщается в комплексе городского хозяйства.

Специалисты заменили проложенные еще в прошлом веке трубы на современные, полиэтиленовые. Новый газопровод устойчив к коррозии, экологически безопасен и морозоустойчив и высокопрочен. Он гарантированно сможет прослужить свыше 40 лет, уточнили в комплексе.

В ведомстве уточнили, что работы прошли без отключения потребителей. При замене инженерной сети использовали материалы и трубопроводы российского производства, которые отвечают современным требованиям безопасности. В результате, газовые сети на объекте стали надежнее. Также увеличилась пропускная способность газораспределительной сети Щукина и округа в целом.

До этого стало известно, что реконструкции Голутвинского подводного газопровода, который находится в центре Москвы, выполнена на 80%. Он обеспечивает газом теплоэлектростанцию ГЭС-1. Специалисты уже выполнили подводную часть прокладки нового трубопровода отечественного производства.

