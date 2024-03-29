Реконструкцию подводного газопровода в центре Москвы выполнили на 80%

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода, который находится в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Газопровод был построен еще в 1956 году, реконструировать его начали в феврале 2023-го, уточнил заммэра Петр Бирюков. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы – теплоэлектростанцию ГЭС-1. По словам Бирюкова, сейчас специалисты выполнили подводную часть прокладки нового трубопровода российского производства.

Также к финалу подошел монтаж вертикальных газопроводов, которые нужны для подключения объекта к газовой сети, добавил заммэра.

"Дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. По словам заместителя мэра Москвы, газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонным кольцом при проходке щита, стальным защитным футляром и дополнительным слоем бетона между ними", – говорится в сообщении.

Реконструированный дюкер будет оснащен автоматическими запорными устройствами. Они позволят при необходимости в течение полутора минут перекрыть газ удаленно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Ранее стало известно, что специалисты завершили реконструкцию двух километров газопровода, прилегающего к улице Южных Ленинцев и 7-1 улице Текстильщиков. Работы стартовали в феврале 2023 года. В рамках мероприятий старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые.