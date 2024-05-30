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30 мая, 09:46

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Синоптик Вильфанд: период аллергии на дикие травы в Москве начался раньше обычного

В Москве раньше времени зацвели аллергенные дикие травы

Фото: 123RF/ryanking999

Сезон аллергии, связанный с цветением диких трав, начался в этом году раньше обычного. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что дикие травы, которые приводят к поллинозу и другим явлениям, обычно зацветают вместе с тополиным пухом. При этом, объяснил синоптик, сезон последнего начинается в середине июня.

"Многие считают, что именно пух влияет на человека, но он никак не влияет", – уточнил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что тополиная метель прогнозируется в ближайшие дни в Москве из-за раннего начала сезона цветения этих деревьев. По ее словам, раннее цветение тополей обусловлено теплой и сухой погодой во второй половине мая. Сейчас, как утверждает синоптик, на деревьях уже появились белые шапки тополиного пуха.

Медик рассказал, как защитить организм от аллергии во время цветения тополя

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