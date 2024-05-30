Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 10 тысяч человек получили медицинскую помощь в обновленных приемных отделениях в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Он отметил, что большинство пациентов приемных отделений получают полный комплекс обследований для постановки диагноза в течение двух часов. Уже месяц в таком режиме работают приемные отделения хирургического комплекса ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени М. П. Кончаловского и ГКБ имени М. Е. Жадкевича, указал мэр. К концу этого года, продолжил градоначальник, по московскому стандарту оказания экстренной помощи будут работать все взрослые многопрофильные стационары города.

Собянин напомнил, что в Москве после реконструкции уже открылись двя приемных отделения детских стационаров: ДГКБ имени Н. Ф. Филатова и НИИ неотложной помощи детской хирургии и травматологии. За месяц они приняли свыше трех тысяч пациентов, заключил мэр.

Ранее заммэра по вопросам соцразцития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в 2025 году при городской клинической больнице появится новый онкоцентр. По ее словам, в Москве формируется медицина будущего, подразумевающая не только обновление инфраструктуры, но и переосмысление пространства медучреждений.