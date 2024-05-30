Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в производственно-складском здании по адресу Мартеновская улица, дом 38, на востоке столицы ликвидировано. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы", – говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул утром 30 мая. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Изначально площадь возгорания составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии увеличилась до 4 000 квадратных метров.

Для тушения возгорания привлекли 120 специалистов и 40 единиц техники. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В настоящее время часть крыши здания обрушилась. Сведений о пострадавших не поступало.

Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура ВАО. Точная причина ЧП будет выяснена по результатам пожарно-технической экспертизы.

