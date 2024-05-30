30 мая, 08:33Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Открытое горение в производственно-складском здании по адресу Мартеновская улица, дом 38, на востоке столицы ликвидировано. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы", – говорится в сообщении.
Огонь вспыхнул утром 30 мая. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Изначально площадь возгорания составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии увеличилась до 4 000 квадратных метров.
Для тушения возгорания привлекли 120 специалистов и 40 единиц техники. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В настоящее время часть крыши здания обрушилась. Сведений о пострадавших не поступало.
Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура ВАО. Точная причина ЧП будет выяснена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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