"Известия": власти будут стимулировать бизнес переводить беременных на удаленку

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Власти намерены стимулировать компании переводить беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации готовит Минтруд совместно с заинтересованными сторонами. Об этом говорится в материалах правительства к его отчету в ГД, сообщает газета "Известия".

В Минтруде изданию заявили, что программа по стимулированию работодателей и поощрению сотрудников с детьми уже разработана. В соответствии с ней планируется выявить лучшие практики среди компаний, которые лягут в основу подготовки самих рекомендаций, уточнили в министерстве.

Отмечается, что по поручению кабмина Минтруд вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей провели мониторинг того, как работодатели используют гибкий формат занятости. Согласно опросу, более 50% компаний активно переводят беременных матерей на удаленный формат работы, указано в материалах правительства.

В Счетной палате газете прокомментировали, что предлагаемые меры дадут больше возможностей участвовать в экономике людям, занятым уходом за детьми, инвалидами и пожилыми родственниками. Также это может снизить занятость в неформальном секторе, в котором в основном работают женщины в возрасте от 30 до 39 лет, как правило, имеющие обязанности в связи с рождением детей, добавили там.

Эксперт по рынку труда Наталья Данина уверена, что рекомендации Минтруда станут дополнительным стимулом к переводу беременных и матерей на дистанционный формат работы в регионах. С ее слов, в Москве и Санкт-Петербурге такая практика уже активно применяется.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким направили в ГД законопроект о праве сотрудников перевестись на удаленку в период сезонной аллергии при наличии справки от врача. Замглавы партии Сергей Леонов объяснил, что для людей с аллергией эта мера пойдет на пользу, поскольку человек не будет контактировать с аллергенами. Он утверждает, что некоторые также смогут уехать в другие регионы, чтобы снизить аллергическую реакцию на цветение того или иного растения.

