Москвичам упростили подачу заявки на подключение к инженерным сетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале mos.ru обновили формы заявок на получение услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерным сетям. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, модернизация была необходима из-за изменений в нормативных документах, но в обновлении постарались учесть предложения, поступающие от самих пользователей этого сервиса.

Теперь москвичи могут сразу загрузить документы, необходимые для подключения объектов, строящихся по программе комплексного развития территорий (КРТ) – комплексную схему инженерного обеспечения и договор о КРТ. При этом для объектов, у которых отсутствует правоустанавливающие документы на земельный участок, в заявке разрешается указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления территории, утвержденного проекта межевания или градостроительного плана участка.

В свою очередь, физлицам стала доступна функция подачи заявления на заключение договора о подключении к сети газораспределения в рамках догазификации.

Помимо этого, порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 150 киловатт и на уровне напряжения 0,4 киловольта и ниже также стал легче, так как сетевая организация теперь будет самостоятельно размещать в личном кабинете на mos.ru уведомление о возможности подключения к электрическим сетям.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей.