Врач Шиндряева рассказала, как отличить мигрень от обычной головной боли

Мигрень способна спровоцировать сосудистую катастрофу, поэтому боль важно вовремя купировать. Подробнее об этом рассказала главный врач Городской поликлиники №2 города Москвы Наталья Шиндряева в программе "Доктор 24".
Как проявляется мигрень
Мигрень – редкое хроническое заболевание, которое сопровождается односторонней пульсирующей болью, тошнотой и рвотой. У некоторых приступ начинается с ауры – вспышек в глазах. При таких признаках пациенты стараются уединиться в месте без лишних звуков и яркого света, рассказала Наталья Шиндряева.
Мигрень нередко возникает после употребления шоколада, кофе, специй и жирных блюд, которые действуют как раздражители. У женщин приступы часто связаны с менструальным циклом: во время него запускаются гормональные изменения в организме и сложные биохимические процессы в тканях головного мозга.
Важно правильно диагностировать заболевание и назначить лечение, ведь обезболивающие не всегда помогают снять симптомы. Из-за этого пациенты используют комбинацию нескольких лекарств для более эффективного воздействия на внутренние процессы.
Головная боль напряжения
Мигрень часто путают с обычной головной болью. Последняя нередко возникает из-за мышечного напряжения, спазма шейного отдела или высокого артериального давления, отметила врач.
При высоком артериальном давлении рекомендовано принимать гипотензивные препараты, подытожила Шиндряева.