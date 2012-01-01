Врач Шиндряева рассказала, как отличить мигрень от обычной головной боли

Мигрень способна спровоцировать сосудистую катастрофу, поэтому боль важно вовремя купировать. Подробнее об этом рассказала главный врач Городской поликлиники №2 города Москвы Наталья Шиндряева в программе "Доктор 24".

Как проявляется мигрень

Мигрень – редкое хроническое заболевание, которое сопровождается односторонней пульсирующей болью, тошнотой и рвотой. У некоторых приступ начинается с ауры – вспышек в глазах. При таких признаках пациенты стараются уединиться в месте без лишних звуков и яркого света, рассказала Наталья Шиндряева.

Мигрень нередко возникает после употребления шоколада, кофе, специй и жирных блюд, которые действуют как раздражители. У женщин приступы часто связаны с менструальным циклом: во время него запускаются гормональные изменения в организме и сложные биохимические процессы в тканях головного мозга.





Наталья Шиндряева главный врач Городской поликлиники №2 города Москвы При мигрени возникают очаги, генерирующие избыточные импульсы, что может быть опасно. Были зафиксированы редкие случаи, когда приступы заканчивались сосудистыми катастрофами. Однако клетки головного мозга при таком состоянии не разрушаются.

Важно правильно диагностировать заболевание и назначить лечение, ведь обезболивающие не всегда помогают снять симптомы. Из-за этого пациенты используют комбинацию нескольких лекарств для более эффективного воздействия на внутренние процессы.

Головная боль напряжения

Мигрень часто путают с обычной головной болью. Последняя нередко возникает из-за мышечного напряжения, спазма шейного отдела или высокого артериального давления, отметила врач.





Наталья Шиндряева главный врач Городской поликлиники №2 города Москвы Боль при мышечном напряжении или артериальной гипертензии может начаться в затылке, перемещаясь в лобную область. Такое состояние поддается лечению нестероидными противовоспалительными препаратами или немедикаментозными методами, например легким массажем.

При высоком артериальном давлении рекомендовано принимать гипотензивные препараты, подытожила Шиндряева.