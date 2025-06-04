Врач Арзамасцев: вздутие живота может предупреждать об онкологии

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Вздутие живота нередко сопровождается развитием воспалительных заболеваний ЖКТ, но иногда симптом предупреждает об онкологии. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, вздутие живота – неспецифический симптом, который появляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Например, это признак дисбактериоза, когда нарушается микробиота кишечника. Также вздутие может быть при гастритах, колитах и других воспалительных заболеваниях. Для них характерно нарушение пищеварения и другой "букет" симптомов", – перечислил врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию.

Врач предупредил, что в случае возникновения вздутия живота нужно обращать внимание на сопутствующие признаки. Например, боли, рези и изменение стула. Все это является причиной обращения к специалисту, заключил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что вздутие в животе нередко появляется при непереносимости молока. Она посоветовала обратить внимание на растительные напитки, в которых тоже содержатся белки, жиры и углеводы.

