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21 февраля, 18:43

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Диетолог Русакова назвала три условия, когда нельзя пить молоко

Диетолог перечислила условия, при которых нельзя пить молоко

Фото: 123RF/golubovy

Молоко нельзя пить при норовирусе, аллергии и индивидуальной непереносимости продукта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, при норовирусной инфекции, которая развивается в кишечнике, не рекомендуется употреблять молочные продукты, особенно цельное молоко.

Это усиливает размножение вируса, рвоту и диарею, а также мешает бороться с заболеванием.
Дарья Русакова
врач-диетолог

Кроме того, у некоторых молоко вызывает аллергию, которая проявляется сыпью в виде крапивницы.

"Может быть и непереносимость: появляется вздутие, боли в животе, спазмы, диарея, отрыжка молочными продуктами и изжога", – указала эксперт.

Людям с непереносимостью и аллергией эксперт посоветовала обратить внимание на растительное молоко.

"Оно уступает коровьему по содержанию аминокислот, однако в нем тоже есть белки, жиры и углеводы", – указала Русакова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасности употребления парного молока. По ее словам, такой продукт может привести к заражению ящуром и маститом. Кроме того, в молоко могут попасть болезнетворные стафилококки.

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