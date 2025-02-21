Технолог Гертле-Загорская: короткий срок годности не влияет на качество молока

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Короткий срок годности не определяет качество и полезность молока. Об этом заявила "Газете.ру" специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

"Многие привыкли к стереотипу, что якобы молоко с коротким сроком годности меньше подвергалось обработке. На самом деле температурный режим пастеризации молока примерно одинаков на всех заводах: оно проходит обязательную термическую обработку при 65-95 градусах", – сообщила специалист.

Как объяснила технолог, при такой температуре уничтожаются вредные микроорганизмы, при этом вкус и польза молока сохраняются.

Гертле-Загорская назвала мифом утверждение о том, что молоко с коротким сроком хранения более натуральное и качественное. По ее словам, срок хранения определяется качеством исходного сырья, техническими средствами предприятия и упаковкой. Если на заводе используется современное оборудование и соблюдаются все санитарно-гигиенические требования, то готовый продукт будет более качественным и с длительным сроком годности, уточнила специалист

Тем временем в России зафиксировали рост объемов подделок сыров и сливочного масла. Доля фальсификата в молочной отрасли на протяжении последних 10 лет планомерно снижалась и в последние годы достигла минимума в 1,5%. В последнее время наблюдается рост числа нарушений как в традиционной торговле и сегменте HoReCa, так и в сетевой рознице.

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