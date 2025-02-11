Диетолог Пристанский: творог нужно выбирать по ГОСТ 2011 или 2013 года

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При выборе творога важно обращать внимание на состав и ГОСТ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на диетолога Романа Пристанского.

"При выборе творога как высокой, так и маленькой жирности я советую ориентироваться на ГОСТ 2011 и 2013 годов. Они самые серьезные, самые полновесные", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в состав продукта, который был приготовлен по ГОСТ 2011 года, входят только закваска и натуральное или восстановленное молоко. Пристанский добавил, что ГОСТ обычно прописан на упаковке вместе с техническими условиями и составом продукта.

"Если мы видим цифру 2011−2013 ГОСТа, то, скорее всего, этот продукт будет качественным. Надо также смотреть, чтобы творог был произведен из натурального молока – по очередности написания", – заключил диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова заявила, что творог нельзя употреблять при наличии таких противопоказаний, как аллергия на молочный белок, гастрит и заболевание почек.

С этим продуктом также стоит быть осторожными и людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, добавила эксперт.

