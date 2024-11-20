Гастроэнтеролог Сухорукова: творог запрещен при ожирении и атеросклерозе

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Творог нельзя употреблять при наличии таких противопоказаний, как аллергия на молочный белок, гастрит и заболевание почек. С этим продуктом стоит быть осторожными и людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмилу Сухорукову.

"Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы)", – сказала она.

Специалист рекомендовала съедать не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым. При этом для спортсменов суточная норма составляет выше, уточнила врач.

"В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому", – добавила она.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какими полезными свойствами обладает творог. По ее словам, в составе продукта есть полезный для иммунной системы белок, а также пре- и пробиотики, лакто- и бифидобактерии, которые улучшают микрофлору кишечника.

Кроме того, творог считается прекрасным источником кальция и фосфора.

