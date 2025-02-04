Врач Рожкова: переваривающий лактозу фермент с возрастом перестает усваивать молоко

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Фермент лактаза, присущий почти всем младенцам и способный переваривать молочный сахар, со взрослением перестает усваивать лактозу. В связи с этим практически каждый второй житель России имеет непереносимость лактозы, рассказала врач Мария Рожкова телеканалу Москва Доверие.

По ее словам, в младенчестве лактазной недостаточностью страдают единицы. Постепенно у человека меняются пищевые привычки, а организм под них подстраивается. Почти половина населения страны может переваривать лактозу, хотя необходимого фермента для этого у людей нет, отметила врач.

При этом в молоке есть казеины и сывороточные белки, которые несут потенциальную угрозу, предупредила Рожкова.

В свою очередь, доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала, что пациентам, у которых есть аутоиммунный тиреоидит, то есть воспаление щитовидной железы через атаки ее собственными антителами, системные аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, лучше полностью исключить молочные продукты.

Однако, отметил один из главных экспертов по здоровому образу жизни страны доктор Кирилл Маслиев, переход на обычное безлактозное коровье молоко не избавит от последствий непереносимости лактозы. Его можно попробовать заменить миндальной, рисовой или кокосовой альтернативами.

При этом, предупредил он, готовить растительное молоко лучше самим, так как в покупном варианте присутствуют сахар, красители, вода, соли, эфиры щавелевой кислоты.

"Эти красители, как правило, являются опасными для нашего организма, они увеличивают риски системного воспаления, системное воспаление приводит к хроническим заболеваниям", – объяснил эксперт.



Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что у некоторых людей после употребления сыра начинает болеть голова. Это связано с наличием в продукте тирамина, который повышает кровяное давление и агрессивно влияет на нервную систему.

По ее словам, вещество содержится в выдержанных сырах – пармезане, чеддере, горгонзоле и камамбере. Однако множество других видов сыра богато молочным белком и жирами, а также витаминами группы А и В, в том числе В12, который помогает человеку оставаться энергичным и работоспособным.