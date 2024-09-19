Терапевт Хухрев назвал две самые распространенные причины боли в животе

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Живот может болеть из-за стресса и употребления определенных продуктов, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Самая распространенная боль в животе – от вздутия. Если что-то не переварилось в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в нижних это начнет бродить", – указал эксперт.

Часто вздутие возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество неперевариваемой клетчатки – например, капусты или гороха. Кроме того, вздутие могут вызывать молочные продукты, если у человека снижены способности к их перевариванию, отметил Хухрев.



Алексей Хухрев врач-терапевт Неприятные ощущения в животе также могут возникать на фоне нервного напряжения. Самый яркий пример – "медвежья болезнь", при которой у человека во время стресса возникают спазмы в животе. Заболевание названо так потому, что медведь тоже этим страдает.

Ранее россиянам рассказали, как распознать панкреатит. Симптомом является боль в верхней части живота после еды. Кроме того, некоторые люди отмечают у себя тошноту, вздутие, лихорадку, пожелтение кожи и глаз, темный цвет мочи и кожный зуд. Также у человека может снижаться вес, поскольку из-за сокращения количества жира происходит замедление выработки важных гормонов.