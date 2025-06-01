Нейрофитнес стал новой программой в центрах "Московского долголетия"

В центрах "Московского долголетия" запустили курс по нейрофитнесу. Это комплекс из десяти занятий, каждое длится 20–30 минут и направлено на тренировку памяти, внимания и мышления. Как отмечают участники, упражнения уже приносят эффект – улучшается концентрация и общее самочувствие.

Программу разработали столичные ученые на основе многолетних исследований. На занятиях используются специальные тренажеры и задания, имитирующие когнитивные нагрузки. Кроме того, в некоторых центрах применяют нейротехнологии для снятия тревожности и улучшения сна.

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