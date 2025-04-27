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27 апреля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

Сдача квартир может усложниться из-за нового законопроекта

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Курская область полностью освобождена от украинских войск

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Курская область полностью освобождена от украинских войск

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Инициатива направлена на защиту россиян от мошенников, которые обещают снять порчу, вернуть любимого или привлечь богатство.

По оценкам экспертов, только за прошлый год жители страны отдали магам и экстрасенсам около 2,5 триллиона рублей. При этом доказать обман в сфере эзотерики крайне сложно. Законодатели предлагают ужесточить ответственность за недобросовестную практику и ввести штрафы до миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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