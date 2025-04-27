В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Инициатива направлена на защиту россиян от мошенников, которые обещают снять порчу, вернуть любимого или привлечь богатство.

По оценкам экспертов, только за прошлый год жители страны отдали магам и экстрасенсам около 2,5 триллиона рублей. При этом доказать обман в сфере эзотерики крайне сложно. Законодатели предлагают ужесточить ответственность за недобросовестную практику и ввести штрафы до миллиона рублей.

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