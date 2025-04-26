Четыре украинских БПЛА уничтожены над Крымом за полчаса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом в течение получаса, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 07:30 до 08:00 по московскому времени. Все летательные аппараты относились к самолетному типу.

Накануне за 30 минут над Крымом были сбиты шесть беспилотников. Данных о разрушениях или пострадавших не приводилось.

В ночь на 26 апреля подразделения ПВО перехватили над регионами России 45 украинских беспилотников самолетного типа. По данным военного ведомства, 27 дронов сбили в Курской области, 16 – в Белгородской, а также еще по одному БПЛА в Ростовской и Липецкой областях.