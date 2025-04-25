Белоусов высоко оценил работу подразделений на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны России Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск в Курской области и вручил государственные награды. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В пятницу, 25 апреля, министр проинспектировал группировку войск "Курск". Он провел совещание и заслушал доклады командиров о текущей обстановке. О ходе выполнения задач в зоне ответственности "Курска" и характере действий украинских военнослужащих доложил генерал-полковник Валерий Солодчук.

Зачистка территории Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию, сказал ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, регион будет зачищен в ближайшее время. Он также отметил успешное проведение операции "Поток" с использованием участка стратегического газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

В свою очередь, Владимир Путин выразил участникам спецоперации слова благодарности за освобождение Суджи.