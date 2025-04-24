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Зачистка территории Курской области от украинских боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время весь регион будет зачищен, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Блестящее проведение операции "Поток" с использованием участка стратегического газопровода Уренгой – Помары – Ужгород уже вошло в историю военной науки. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена", – отметил Шойгу, которого цитирует ТАСС.

По словам секретаря СБ, именно ситуация в зоне СВО является на сегодня главным фактором, который оказывает наибольшее влияние на формирование международной обстановки и ситуации внутри РФ.

Шойгу рассказал, что на данный момент ВС РФ освободили более 99% территории ЛНР, а также около двух третей ДНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом бойцы РФ продолжают вести активное наступление по всей линии боевого соприкосновения, освобождая новые населенные пункты.

Политик призвал задокументировать по горячим следам преступления, которые были совершены боевиками Украины и других стран, а также нанесенный ими ущерб.

"Учитывая те зверства, которые боевики творили на курской земле, снисхождения никому не будет. Оставшиеся в живых пойдут под суд как террористы, каждый из них получит заслуженное наказание", – заключил Шойгу.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Село удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск "Южная".

Вооруженные силы России также нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии.