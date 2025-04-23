ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство уточнило, что село удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск "Южная".

Ранее в результате действий этой же группировки в ДНР были освобождены населенные пункты Сухая Балка и Шевченко.

До этого ВС РФ смогли взять под контроль село Калиново. Минобороны отмечало, что освобождение этого пункта поможет ускорить наступление на проблемном для противника северо-западном участке между Красноармейском и Дзержинском.