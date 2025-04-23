23 апреля, 12:17Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны.
Оборонное ведомство уточнило, что село удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск "Южная".
Ранее в результате действий этой же группировки в ДНР были освобождены населенные пункты Сухая Балка и Шевченко.
До этого ВС РФ смогли взять под контроль село Калиново. Минобороны отмечало, что освобождение этого пункта поможет ускорить наступление на проблемном для противника северо-западном участке между Красноармейском и Дзержинском.
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