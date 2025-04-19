ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили хутор Олешня в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Гуево в Курской области. Также ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.

Владимир Путин заявлял, что ВС РФ завершают разгром украинской армии в Курской области. Президент России указал, что ВСУ и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.

Также глава РФ отметил, что в регионе все будет восстановлено, на что выделят необходимые средства. Путин подчеркнул, что власти не оставят без внимания проживающих в регионе людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников.

