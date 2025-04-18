Два беспилотника ВСУ уничтожены над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была отражена 18 апреля в период с 14:00 до 14:40 по московскому времени.

Прошедшей ночью силы ПВО России сбили 56 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны России, 27 дронов было ликвидировано над Воронежской областью.

Еще по 12 беспилотников уничтожены над Белгородской областью и акваторией Азовского моря, 3 БПЛА – над Республикой Крым и по 1 – над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Во время атаки украинских дронов на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что в тот момент мужчины находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей.

