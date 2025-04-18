Силы ПВО сбили за ночь 56 БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили прошедшей ночью 56 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА – 27 – было уничтожено над территорией Воронежской области. Еще по 12 дронов перехвачены над Белгородской областью и акваторией Азовского моря, 3 – над Республикой Крым и по 1 – над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 3 дронами-камикадзе Энергодар. Один из БПЛА был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детско-юношеской спортивной школы. Второй дрон был подавлен системами РЭБ. Третий сдетонировал в кронах деревьев в районе местной школы бокса.

Кроме того, украинский БПЛА был нейтрализован недалеко от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате никто не пострадал. Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на станции, были уведомлены о случившемся.

