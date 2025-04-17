Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 20:29

Происшествия

ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе Энергодар

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать тремя дронами-камикадзе город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Максим Пухов.

"Один из дронов был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детско-юношеской спортивной школы Энергодара. Второй дрон камикадзе был подавлен системами РЭБ. При падении он сдетонировал на пустыре за пределами электроподстанции "Луч", – написал Пухов, добавив, что третий беспилотник сдетонировал в кронах деревьев в районе школы бокса имени Манзули.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Было повреждено транспортное средство. При этом мэр также отметил, что сохраняется угроза повторных атак. Он призвал горожан быть внимательными и осторожными, а также рекомендовал избегать открытых пространств.

Ранее украинский БПЛА был нейтрализован недалеко от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате никто не пострадал.

Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были уведомлены о случившемся.

До этого ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Тогда расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.

Российские силы ПВО сбили 115 украинских БПЛА за прошедшую ночь

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика