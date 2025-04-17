ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе Энергодар

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать тремя дронами-камикадзе город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Максим Пухов.

"Один из дронов был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детско-юношеской спортивной школы Энергодара. Второй дрон камикадзе был подавлен системами РЭБ. При падении он сдетонировал на пустыре за пределами электроподстанции "Луч", – написал Пухов, добавив, что третий беспилотник сдетонировал в кронах деревьев в районе школы бокса имени Манзули.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Было повреждено транспортное средство. При этом мэр также отметил, что сохраняется угроза повторных атак. Он призвал горожан быть внимательными и осторожными, а также рекомендовал избегать открытых пространств.

Ранее украинский БПЛА был нейтрализован недалеко от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате никто не пострадал.

Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были уведомлены о случившемся.

До этого ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Тогда расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.