В Брянской области 18 домов сгорели в результате атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Брянской области в результате ударов украинских БПЛА сгорели 18 домов, 2 хозпостройки. Об этом пишет RT со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

По его словам, атакам подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи.

Как добавил Богомаз, также были повреждены школа и социально-культурный центр.

Ранее сообщалось, что украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате удара пострадали 4 человека, включая полугодовалого ребенка.

Кроме того, ВСУ атаковали мост между селами Демьянки и Азаровка в Брянской области. Происшествие обошлось без пострадавших.