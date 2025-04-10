ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 11 раз атаковали российские объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

9 апреля ВСУ атаковали высоковольтную линию "Новодонбасская – Победа" в ЛНР, из-за чего без электричества остался Стахановский завод ферросплавов, а также электроподстанцию "Антрацит". В Горловке в ДНР удар пришелся по неназванному объекту "Россетей", а в Запорожье вражеский БПЛА оборвал провода на высоковольтной линии, из-за чего без света осталась мини-котельная.

В тот же день в Херсонской области под ударом ВСУ оказалась электроподстанция "Бэхтеры", из-за чего там были повреждены трансформаторы, а без электричества остались около 5 тысяч жителей шести населенных пунктов Голопристанского района.

В Курской области без света оказались более 600 жителей в Большесолдатском районе из-за вражеского обстрела высоковольтной линии. В Брянской области украинский дрон ударил по энергообъекту "Страчево", из-за чего отключилась комплектная трансформаторная подстанция, а после атаки на объект "Светово" без электричества остались некоторые жители Севского района.

Кроме того, в Белгородской области вражеский БПЛА ударил по распределительному надземному стальному газопроводу низкого давления, расположенному на Веселой улице в Шебекине.

В тот же день украинский дрон оборвал провода и отключил высоковольтную линию "Варениковская – Джигинская" в Краснодарском крае, а 10 апреля был зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции "Грайворон" под Белгородом.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев с 18 марта фактически не прекращал наносить удары по объектам российской инфраструктуры, несмотря на договоренности РФ и США.

В частности, в ночь на 9 апреля ВСУ при помощи 8 дронов ударили по компрессорной станции "Кореновская", которая обеспечивает снабжение газопровода "Турецкий поток". Ущерба станции не допущено – все БПЛА сбиты.

