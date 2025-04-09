РИА Новости: Анкара изучает информацию об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"

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Турция изучает информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станцию газоснабжения "Турецкого потока". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

"Мы увидели сообщения в СМИ. На данный момент информация изучается", – уточнил собеседник.



В ночь на 9 апреля 8 БПЛА ВСУ атаковали компрессорную станцию "Кореновская", расположенную в Краснодарском крае. Станция, обеспечивающая энергоснабжение экспортного газопровода, не пострадала. Российские средства ПВО и огневые группы сбили все украинские дроны.

Кроме того, Украина с 18 марта фактически не прекращала наносить удары по объектам российской инфраструктуры, несмотря на договоренности РФ и США о прекращении на 30 суток атак по объектам энергетики.

