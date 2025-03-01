Венгрия потребовала от ЕК объяснений по атаке Киева на инфраструктуру "Турецкого потока"

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии (ЕК) объяснений в связи с атакой Украины на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". Об этом венгерский политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", – уточнил Сийярто.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать станцию, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку", в ночь на 28 февраля.

После этого глава российского МИД Сергей Лавров предоставил Сийярто разъяснения в связи с атакой. Венгерского министра, в частности, интересовали оценки Москвы, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт.

