Лавров уведомил главу МИД Турции об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил украинскую атаку на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". Об этом говорится на сайте российского министерства.

"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", – рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Фидан отметил, что примет необходимые меры. Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей работы РФ и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.

Украина в ночь с с 27 на 28 февраля предприняла попытку атаки компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток". Вражеские беспилотники были ликвидированы российскими силами. Подача газа по трубопроводу не нарушалась, станция работает в штатном режиме.

