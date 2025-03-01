Лавров предоставил Сийярто разъяснения в связи с попыткой теракта на "Турецком потоке"

Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров предоставил венгерскому коллеге Петеру Сийярто разъяснения в связи с попыткой теракта на "Турецком потоке". Об этом сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

"Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", – говорится в пресс-релизе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать станцию, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку", в ночь на 28 февраля. Все вражеские цели были сбиты российскими силами. Позже Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил атаку и попросил Анкару повлиять на Киев.

