Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Международный общественный трибунал по преступлениям ВСУ опубликовал доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области", передает РИА Новости.

Автором доклада выступил председатель Международного общественного трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Работа была представлена в среду, 9 апреля, в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Мои коллеги по Международному общественному трибуналу, наши сотрудники работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после их освобождения Вооруженными силами РФ. Конечно, как и всегда, фиксировали показания пострадавших людей, свидетелей", – рассказал Григорьев.

По его словам, свидетели преступлений ВСУ сообщали о многочисленных расстрелах мирного населения на территории Курской области.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все виновные в преступлениях, совершенных на территории Курской области, будут установлены и понесут заслуженное наказание. Дипломат также отметила, что западные страны "покрывают и прикрывают" преступления украинской армии.