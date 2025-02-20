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20 февраля, 09:00

Политика

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон начал продавать билеты на свои мероприятия

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон начал продавать билеты на свои мероприятия

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, уйдя с поста, нашел новый способ для заработка. Как сообщает газета The Guardian, политик и его команда продают билеты на мероприятия с участием экс-главы кабмина.

Цена входа – 121 фунт стерлингов (почти 14 тысяч рублей). За эти деньги можно не только сфотографироваться с Джонсоном, но и пожать ему руку после выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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