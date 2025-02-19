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19 февраля, 08:00

Происшествия

Матч с участием российского теннисиста Денисова прервали из-за стрельбы в Конго

Матч с участием российского теннисиста Денисова прервали из-за стрельбы в Конго

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В Конго из-за стрельбы прервали теннисный матч, в котором принимал участие россиянин Иван Денисов. В ходе трансляции были слышны звуки выстрелов и взрывов, раздававшиеся недалеко от корта.

Кроме того, кто-то бросил дымовые шашки, после чего люди стали разбегаться. Чуть позже недалеко от площадки появилась бронемашина. Во время инцидента теннисисты покинули корт, но через 10 минут вернулись и доиграли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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