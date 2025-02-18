Во Владимире мужчина упал с 18-го этажа на машину и выжил

Фото: vk.com/ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА

Во Владимире мужчина выпал из окна 18-го этажа дома и выжил. Его госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Собеседница агентства рассказала, что инцидент произошел в ночь на 18 февраля. На место ЧП выехали полицейские и установили, около 01:07 из окна дома, расположенного на проспекте Строителей, выпал человек.

"Ему 27 лет, он не житель этого дома", – сказала она и добавила, что правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

На странице поисково-спасательного отряда города Владимира в соцсети "ВКонтакте" указано, что пострадавший приземлился на крышу автомобиля и, пробив стекло, свалился в салон. В региональном Минздраве агентству пояснили, что пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Ранее из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области выпали двухлетняя девочка и трехлетний мальчик. По предварительным данным, они являются братом и сестрой, которые самостоятельно открыли окно в квартире, оставшись без присмотра. Детей доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.