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21-летний житель Ярославля выжил после падения с 19-го этажа. Об этом заявили в СУ СК РФ по Ярославской области, передает ТАСС.

По данным следствия, инцидент произошел 9 января в жилом доме на Суздальской улице. После случившегося мужчина был доставлен в Соловьевскую больницу. Как сообщили агентству в региональном министерстве здравоохранения, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее из окна квартиры на третьем этаже на улице Фабрициуса в Москве выпала трехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу, а Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.

До этого мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Медынской улице в столице. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценили как тяжелое. Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних.

