Открытое горение в магазине крымского поселка Гвардейское ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в магазине в крымском поселке городского типа Гвардейское ликвидировано на 1 тысяче квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В тушении возгорания принимают участие 63 человека и 21 единица техники, добавило ведомство.

О пожаре стало известно днем 18 февраля. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших в службу не поступала.

Ранее пожар на 800 "квадратах" произошел в кафе Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В результате возгорания обрушилась кровля одноэтажного здания.

На месте происшествия работали 23 специалиста и 6 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение спустя несколько часов.